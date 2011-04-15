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29/11/2018
10:40

Фондовый рынок РФ может подрасти в ожидании начала саммита G20

Торги четверга на российском рынке акций могут стартовать умеренным ростом в ожидании начала работы саммита "большой двадцатки" (G20) и подъема цен на нефть. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Накануне российский рынок показывал позитивную динамику, возглавляемый акциями компаний нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1.81% до 2381.12 пункта, индекс РТС - на 1.35% до 1113.46 пункта. Курс доллара вечером в среду рос на 15 коп., курс евро - почти на 20 коп.

Американские фондовые индексы в среду укрепились на 2.5-3% на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что экономические перспективы США остаются "основательными" и текущий уровень ставки ФРС находится на комфортном уровне.

Биржи Азии в четверг растут на 0.2-0.8% в ожидании начала работы саммита "большой двадцатки" 30 ноября, во время которого ожидается встреча президента США с лидером Китая. Европейские индексы накануне снизились на 0.2% на сообщениях о том, что США может ввести новые пошлины на импорт европейских автомобилей.

Мировые цены на нефть в четверг также растут в преддверии саммита. Инвесторы не исключают возможных заявлений от крупных политиков относительно перспектив мировой экономики, которые могут поддержать и цены на нефть.


"AK&M" от 29.11.2018
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