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29/11/2018
11:36

Рубль под давлением будущих санкций

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте, поддерживая общие в целом положительные настроения на мировых рынках, главной причиной которых является надежда, что Пекин и Вашингтон договорятся на саммите G20 по торговым пошлинам. Улучшение отношений между Китаем и США может стать основанием для увеличения притока капиталов на развивающиеся рынки (ЕМ), включая российский, тем более пока США не определились с введением новых санкций, которые обещали еще в начале этого месяца. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+2.45%), потребительского (+1.55%) и нефтехимического (+1.25%) сектора.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их резкий рост до 3.577 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1.44% до $59.53 за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1.53% до $50.77 за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова оказался под давлением на волне главного фактора - неопределенности вокруг возможных очередных санкций против России, несмотря на проведенный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, что привело к локальному снижению их доходности. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов "завтра" к завершению торговой сессии подскочила на 0.54% до 67.42 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов "завтра" выросла на 0.36% до 74.03 руб. за евро.


"AK&M" от 29.11.2018
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