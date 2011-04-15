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29/11/2018
13:13

Доля просроченной задолженности по автокредитам в III квартале составила 8%

Доля просроченной задолженности по автокредитам в III квартале 2018 года составила 8%, сократившись на 1.5 процентных пункта в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ со ссылкой на информацию 4.1 тыс. кредиторов.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Чувашской Республике (5.3%), Санкт-Петербурге (5.4%), Удмуртской Республике (5.6%), Архангельской (6.1%) и Рязанской (6.1%) областях, а также в Москве (6.2%) и Республике Татарстан (6.2%).

Наибольшие доли просрочки по автокредитам свыше 30-ти дней к общему объёму действующих автокредитов продемонстрировали Новосибирская (14%), Тюменская (12%), Саратовская (10.6%) и Волгоградская (10.5%) области, а также Ставропольский край (10%).


"AK&M" от 29.11.2018
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