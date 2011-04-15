Яндекс.Такси будет следить за нарушениями скоростного режима

В Яндекс.Такси по всей России с 1 декабря заработает технология мониторинга скорости автомобилей, подключенных к сервису. Об этом сообщила пресс-служба компании.



"Мы будем отслеживать превышения скорости и отправлять предупреждения водителям, нарушающим правила", - сообщила пресс-служба.



Технология уже протестирована в десятках городов. Результаты показали, что подавляющее большинство водителей, которые часто превышали скорость - 92% - прекратили делать это после первых предупреждений от сервиса, 7% - после временного ограничения доступа к заказам. "1% самых злостных нарушителей мы заблокировали в сервисе навсегда", подчёркивает компания.



Яндекс.Такси работает с осени 2011 года, обслуживая 36 млн пользователей в 14 странах мира, имея в таксопарках-партнёрах более 900 тыс. водителей.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).







"AK&M" от 29.11.2018