Роснефть и Beijing Gas создают совместное предприятие

ПАО "НК "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited в рамках первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе ООО "Ванкорское УТТ". Об этом говорится в сообщении НК.



По условиям соглашения Beijing Gas получит долю 45%.

Согласно документу стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива. Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнёрство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива.



Развитие сети АГНКС в России является одним из ключевых приоритетов Роснефти в розничном бизнесе: использование КПГ в качестве моторного топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных средств за счёт снижения себестоимости перевозок и существенно снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Это соответствует Стратегии "Роснефть-2022" и поручению президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.



Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в Китайской Народной Республике.



В июне 2017 года ПАО "НК "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО "Верхнечонскнефтегаз". Цена приобретенной доли составила около $1.1 млрд.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





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