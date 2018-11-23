ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 ноября в размере 66.6342 руб. против 66.9436 руб. на 29 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.11.18 - 66.9436 руб.

28.11.18 - 66.7800 руб.

27.11.18 - 66.5072 руб.

24.11.18 - 65.6664 руб.

23.11.18 - 65.6067 руб.





























































































"AK&M" от 29.11.2018