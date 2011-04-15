Роснефть и ChemChina подписали соглашение на поставку нефти

ПАО НК "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) на полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали контракт на поставку нефти. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Контракт предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2.4 млн т через порт Козьмино.



Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для Компании рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти.



В 2017 году Роснефть поставила в Китай почти 40 млн т нефти, или 6.5% всего импорта нефтяного сырья в КНР.



Компания ChemChina является одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире. Деятельность компании фокусируется на нефтепераработке, производстве основных и специальных химических материалов, агрохимии, а также на изготовлении изделий из резины и химического оборудования.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.







"AK&M" от 29.11.2018