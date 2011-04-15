Роснефть и Hengli Group подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО "НК "Роснефть" и китайская Hengli Group на полях первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Соглашение предусматривает потенциальное сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории Российской Федерации и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.



Для координации взаимодействия сторон Роснефть и Hengli Group сформируют рабочую группу, которая будет проводить анализ потенциальных совместных проектов и определять их коммерческую эффективность.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.







"AK&M" от 29.11.2018