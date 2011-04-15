Роснефть и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель совета директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Ван Илинь провели рабочую встречу в рамках которой подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Роснефти по итогам первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.



Документ предусматривает взаимодействие сторон в области развития научно-технического потенциала по таким ключевым направлениям, как разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, а также инженерные технологии и техническое обслуживание на территории России, Китая и третьих стран.



В ходе рабочей встречи И.Сечин и В.Илинь также обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимных интересов и перспектив сотрудничества между НК "Роснефть" и CNPC. И.Сечин и В.Илинь высоко оценили работу совместного координационного комитета (СКК), который был создан в 2017 году по итогам официального визита Президента России Владимира Путина в Китай.



Одной из ключевых задач Координационного комитета является содействие развитию проектов сотрудничества по таким стратегическим направлениям как долгосрочные поставки нефти, разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка, развитие СПГ проектов, производство оборудования и научно-технические исследования.



Для повышения эффективности взаимодействия стороны намерены расширить функционал рабочих групп, отвечающих за научно-техническое сотрудничество в рамках Совместного координационного комитета Роснефть - CNPC.



Реализация совместных проектов в области разведки и разработки месторождений, а также нефтепереработки и нефтехимии станет новым этапом в интегральном сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая и внесет свой вклад в решение стратегических задач, поставленных лидерами двух стран.



Отметим, Роснефть и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации. По условиям соглашения, CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах Роснефти, расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.



Сотрудничество в энергетической? сфере Роснефти с китайскими партнёрами носит стратегический? и интегральный? характер и охватывает все сегменты бизнеса от добычи до переработки углеводородов и нефтехимии. Роснефть стала первой российской компанией, которая подписала долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC на поставку 325 млн т нефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 29.11.2018