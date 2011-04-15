Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 ноября

Банк России установил на 30 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.8495

1 Азербайджанский манат 39.2775

100 Армянских драмов 13.7390

1 Белорусский рубль 31.2470

1 Болгарский лев 38.7995

1 Бразильский реал 17.3026

100 Венгерских форинтов 23.4992

1000 Вон Республики Корея 59.4784

10 Гонконгских долларов 85.1860

1 Датская крона 10.1694

1 Доллар США 66.6342

1 Евро 75.8897

100 Индийских рупий 95.3211

100 Казахстанских тенге 17.9811

1 Канадский доллар 50.2482

100 Киргизских сомов 95.4645

10 Китайских юаней 95.9373

10 Молдавских леев 38.7296

1 Новый туркменский манат 19.0656

10 Норвежских крон 78.0434

1 Польский злотый 17.7059

1 Румынский лей 16.3003

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.9332

1 Сингапурский доллар 48.6346

10 Таджикских сомони 70.6934

1 Турецкая лира 12.8747

10000 Узбекских сумов 80.2909

10 Украинских гривен 23.4625

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.4250

10 Чешских крон 29.2512

10 Шведских крон 73.9271

1 Швейцарский франк 67.1445

10 Южноафриканских рэндов 48.8020

100 Японских иен 58.8252

"AK&M" от 29.11.2018