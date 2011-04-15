Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 ноября

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Банк России установил на 30 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.8495
1 Азербайджанский манат 39.2775
100 Армянских драмов 13.7390
1 Белорусский рубль 31.2470
1 Болгарский лев 38.7995
1 Бразильский реал 17.3026
100 Венгерских форинтов 23.4992
1000 Вон Республики Корея 59.4784
10 Гонконгских долларов 85.1860
1 Датская крона 10.1694
1 Доллар США 66.6342
1 Евро 75.8897
100 Индийских рупий 95.3211
100 Казахстанских тенге 17.9811
1 Канадский доллар 50.2482
100 Киргизских сомов 95.4645
10 Китайских юаней 95.9373
10 Молдавских леев 38.7296
1 Новый туркменский манат 19.0656
10 Норвежских крон 78.0434
1 Польский злотый 17.7059
1 Румынский лей 16.3003
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.9332
1 Сингапурский доллар 48.6346
10 Таджикских сомони 70.6934
1 Турецкая лира 12.8747
10000 Узбекских сумов 80.2909
10 Украинских гривен 23.4625
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.4250
10 Чешских крон 29.2512
10 Шведских крон 73.9271
1 Швейцарский франк 67.1445
10 Южноафриканских рэндов 48.8020
100 Японских иен 58.8252
"AK&M" от 29.11.2018