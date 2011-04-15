Рост страхового рынка во II квартале замедлился до 7.5% относительно того же периода прошлого года, объём взносов достиг 354.4 млрд руб. Увеличение поступлений по страхованию жизни остаётся ключевым фактором роста рынка, говорится в Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.



Так, взносы по страхованию жизни во II квартале увеличились на 32.1 млрд руб., однако из-за сокращения поступлений по обязательным видам страхования объём страховых премий в целом по рынку вырос на 24.7 млрд руб. по сравнению с II кварталом прошлого года. Позитивную динамику продемонстрировали страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование за счет роста кредитования и инфляции стоимости медицинских услуг соответственно.



Динамика премий по АВТОКАСКО сменилась в II квартале на позитивную впервые за несколько лет благодаря росту спроса на легковые автомобили. Однако продолжилось сокращение средней премии (на 17% до 34.8 тыс. руб.), что связано с развитием программ с ограниченным перечнем рисков или франшизой.



Основным лидером среди каналов продаж остаются банки - через них получено почти 50% всех премий по договорам, заключенным при участии посредников. При этом наибольший объем проданных кредитными организациями полисов приходится на страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней.



Выплаты во II квартале сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 126.7 млрд руб.



Прибыль страховщиков за первое полугодие выросла на 44% и превысила 110 млрд руб. благодаря положительному результату от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, а также доходам от инвестиционной деятельности.





AK&M Антикризис