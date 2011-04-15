Кабмин откорректировал порядок действий водителей автомобилей на месте ДТП

Правительство РФ откорректировало порядок действий водителей автомобилей на месте дорожно-транспортном происшествии в связи с тем, что предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников полиции независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Федеральным законом N 448-ФЗ установлен порядок оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников полиции независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств ДТП. При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тыс. руб.



Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тыс. руб.



В целях реализации этих норм закона корректируется пункт 2.6.1 Правил, регламентирующий порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП.





"AK&M" от 29.11.2018