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29/11/2018
14:25

Кабмин откорректировал порядок действий водителей автомобилей на месте ДТП

Правительство РФ откорректировало порядок действий водителей автомобилей на месте дорожно-транспортном происшествии в связи с тем, что предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников полиции независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Федеральным законом N 448-ФЗ установлен порядок оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников полиции независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств ДТП. При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тыс. руб.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тыс. руб.

В целях реализации этих норм закона корректируется пункт 2.6.1 Правил, регламентирующий порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП.


"AK&M" от 29.11.2018
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