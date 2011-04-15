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29/11/2018
15:21

В.Путин подписал законы о переименовании Внешэкономбанка в "Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ"

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о переименовании Внешэкономбанка в "Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", уточнении её функций и предоставлении ей утверждённого капитала. Об этом говорится в сообщении банка.

В закон о банке развития вводится статья, которая наделяет ВЭБ.РФ новыми полномочиями по организации и координации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Федеральным законом предусматривается, что ВЭБ.РФ будет осуществлять финансовую и гарантийную поддержку отдельных институтов развития, иными способами обеспечивать исполнение ими обязательств, в том числе по выплате страхового возмещения или страховой суммы.

Поправки в Бюджетный кодекс позволяют Правительству предоставлять ВЭБ.РФ, "Корпорации МСП", и "Российскому экспортному центру" бюджетные средства для формирования утвержденного капитала.

Кроме того, уточняется механизм формирования уставного капитала ВЭБ.РФ, акционерных обществ "Российский экспортный центр" и "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 29.11.2018
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