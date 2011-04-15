Air Arabia переводит все свои московские рейсы в "Домодедово"

Лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia с 30 ноября переводит все



свои регулярные московские рейсы в аэропорт "Домодедово". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Сейчас авиакомпания выполняет в "Домодедово" часть своей полётной программы из города Шарджа (Объединённые Арабские Эмираты). С конца ноября, благодаря переносу всех рейсов, частота перелётов возрастет с одного до двух в день.



Перевозчик выполняет рейсы в "Домодедово" с октября 2011 года.



Air Arabia является первым и крупнейшим лоукостером Ближнего Востока и Северной Африки. Авиакомпания базируется в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Марокко и Египта и обслуживает 155 направлений в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Ее флот состоит из 53 воздушных судов.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-августе 2018 года снизился на 3.3% до 20.2 млн с 20.9 млн за аналогичный период 2017 года.





"AK&M" от 29.11.2018