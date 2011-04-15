ЦБ объявил учётную цену золота на 30 ноября - 2627.47 руб./г против 2611.15 руб./г на 29 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2627.47 руб./грамм
Серебро: - 30.31 руб./грамм
Платина: - 1763.14 руб./грамм
Палладий: - 2534.39 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.11 24.11 27.11 28.11 29.11
Золото 2590.75 2580.23 2622.89 2630.21 2611.15
Серебро 30.42 30.65 30.48 30.87 30.72
Платина 1784.47 1777.65 1808.96 1805.65 1788.55
Палладий 2423.59 2419.46 2433.33 2451.90 2500.96