Кабмин отменил обязательное применение знака "Шипы" для автомобиля

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которым исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на автомобилях, имеющих шипованные шины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.).



Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, подчёркивает кабинет министров.



В ПДД также внесены изменения, уточняющие понятие опознавательного знака "Инвалид" в части нераспространения требований ряда запрещающих знаков на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвалидов. Дополнительно закрепляется обязанность водителя при ДТП соблюдать необходимые меры предосторожности при нахождении на проезжей части.



Ранее законом N 477-ФЗ внесено изменение в статью 15 закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласно которому на каждой стоянке (остановке) транспортных средств должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. При этом предусматривается, что опознавательный знак "Инвалид" может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На эту категорию граждан действия знаков 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечётным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по чётным числам месяца") распространяться не будут.



В связи с этим внесены соответствующие изменения в понятие опознавательного знака "Инвалид", закреплённого в Основных положениях, а также в Приложение 1 к Правилам в части конкретизации нераспространения требований ряда знаков на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвалидов.



Внесёнными в Правила изменениями также уточнено понятие "пешеход". К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.



"AK&M" от 29.11.2018