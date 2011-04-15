Московская Биржа запускает депозиты с ЦК в иностранной валюте для кредитных организаций

Российские кредитные организации, имеющие доступ на рынок депозитов Московской Биржи, с 3 декабря 2018 года смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в долларах США и Евро по рыночным ставкам биржевого РЕПО в режиме овернайт. Об этом говорится в сообщении биржи.



Ранее такие депозиты банки могли размещать только в российских рублях.



В настоящее время к торгам на рынке депозитов подключились 103 участника, среднедневной объем размещения составляет около 50 млрд руб.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую Биржу.



"AK&M" от 29.11.2018