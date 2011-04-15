В.Путин подписал закон, упрощающий порядок получения субсидии на оплату ЖКУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения субсидии на оплату ЖКУ. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



В соответствии с законом, не надо будет доказывать отсутствие задолженности при назначении субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ.



Уполномоченный орган будет использовать банк данных, содержащий все необходимые сведения. Требовать от граждан документы с указанными сведениями не допускается.



Закон также обязывает органы исполнительной власти субъекта РФ или управомоченные им учреждения самостоятельно запрашивать в порядке, установленном Правительством РФ, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.





"AK&M" от 29.11.2018