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29/11/2018
17:18

В.Путин подписал закон, упрощающий порядок получения субсидии на оплату ЖКУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения субсидии на оплату ЖКУ. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

В соответствии с законом, не надо будет доказывать отсутствие задолженности при назначении субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ.

Уполномоченный орган будет использовать банк данных, содержащий все необходимые сведения. Требовать от граждан документы с указанными сведениями не допускается.

Закон также обязывает органы исполнительной власти субъекта РФ или управомоченные им учреждения самостоятельно запрашивать в порядке, установленном Правительством РФ, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.


"AK&M" от 29.11.2018
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