Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам Русского ипотечного банка

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Русский ипотечный банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



АСВ 5 декабря 2018 года начнёт приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Русского ипотечного банка через Сбербанк.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского ипотечного банка 23 ноября 2018 года. По величине активов кредитная организация на 1 ноября 2018 года занимала 179-е место в банковской системе РФ.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.









"AK&M" от 29.11.2018