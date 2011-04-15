Международные резервы РФ с 16 по 23 ноября увеличились на $2.5 млрд (0.54%) до $461.8 млрд

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Международные резервы РФ с 16 по 23 ноября 2018 года увеличились на $2.5 млрд (0.54%) до $461.8 млрд в результате отрицательной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"AK&M" от 29.11.2018