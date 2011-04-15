Объём чистых продаж экспортной выручки в августе-октябре вырос в 1.5 раза
Объём чистых продаж экспортной выручки в августе-октябре 2018 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с объёмом чистых продаж в аналогичном периоде годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
При этом средние цены на нефть марки Urals в рассматриваемом периоде показали практически сопоставимое увеличение (на 45% г/г).
За последние 12 месяцев (октябрь 2017 года - сентябрь 2018 года) доля продаж на валютном рынке в среднем составляет 62% общей величины экспортной выручки.