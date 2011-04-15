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29/11/2018
18:33

В сегменте потребительского кредитования сохраняется ускоренный рост ссудной задолженности, ЦБ

В сегменте потребительского кредитования сохраняется ускоренный рост ссудной задолженности, говорится в материалах Банка России.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 20.7% на 1 октября 2018 года, в сегменте рублёвого ипотечного кредитования - 25.6%.

Ускоренный рост ссудной задолженности пока не приводил к росту долговой нагрузки населения, так как компенсировался снижением уровня процентных ставок в экономике, подчёркивает ЦБ.

Качество новых поколений необеспеченных потребительских кредитов в 2017 году оставалось выше уровня кредитов, выданных в 2016 году, и наряду с ростом портфеля обеспечило банкам снижение доли ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней до 10.4% на 1 октября 2018 года (13.9% годом ранее).

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях остаётся на исторически минимальном уровне - 1%. Однако в условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов, полагает ЦБ.


"AK&M" от 29.11.2018
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