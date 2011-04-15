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29/11/2018
18:07

Россияне оплатили 30 млрд руб. налогов сайте ФНС

Сумма платежей по оплате налогов и сборов физических лиц через сайт nalog.ru с начала 2018 года составила 30 млрд руб. Совершено 17 млн операций, сообщила ФНС.

Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика" и "Заплати налоги". Они доступны налогоплательщикам - клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС заключила соглашения об информационном обмене при осуществлении платежей физических лиц, администрируемых налоговыми органами.

На данный момент технически реализована возможность оплаты у 41 кредитной организации, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка. Кредитные организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответствии с порядком.

В пилотном режиме также работает проект, позволяющий гражданам оплачивать имущественные налоги через "Личный кабинет налогоплательщика" с помощью банковской карты. В сервисе можно выбрать соответствующий способ оплаты, далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить.


"AK&M" от 29.11.2018
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