Для россиян изменился визовый режим с Кубой и Ямайкой

В соответствии с уведомлениями МИД РФ Ростуризм проинформировал о вступлении в силу соглашений об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан между Правительством РФ и Правительством Ямайки - с 27 ноября 2018 года - и между Правительством РФ и Правительством Республики Куба - с 21 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



В рамках российско-ямайского соглашения граждане РФ и граждане Ямайки, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающие право на пересечение границы, теперь могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другой стороны без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.



В соответствии с соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Куба, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Кубы, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические, служебные и официальные паспорта, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.





"AK&M" от 29.11.2018