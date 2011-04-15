Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2023 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Сейчас прорабатываются проекты, реализация которых начнётся после 2023 года. Например, Рублёво-Архангельской линии и перспективной Бирюлевской", - сказал руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.



Он пояснил, что Бирюлевскую ветку могут протянуть от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии до Бирюлево.



"Трассировка пока разрабатывается. Вероятно, новая линия выйдет за МКАД, после чего дойдет до Щербинки", - отметил глава департамента.



Ранее сообщалось, что на Бирюлевской линии появятся шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".



Благодаря этой ветке метро придёт в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное. Столичная подземка станет ближе почти для 500 тыс. горожан.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.







"AK&M" от 29.11.2018