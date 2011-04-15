Цены на бензин за неделю, с 19 по 25 ноября, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 19 по 25 ноября 2018 года, остались на уровне предыдущей недели - 43.48 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Подорожал лишь бензин марки АИ-98 - на 0.1%, до 50.33 руб., и дизель - на 0.4%, до 46.49 руб. за литр.



Стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 не изменилась - 41.55 руб. за литр и 44.84 руб. за литр, соответственно.



В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 43.09 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 15 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли во Владимире - на 1%, Магадане и Южно-Сахалинске - на 0.6%, Назрани и Якутске - на 0.5%.



При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Чите - на 1.4%.







"AK&M" от 29.11.2018