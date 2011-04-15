Совет директоров "Шереметьево" утвердил график ввода Терминала С

Совет директоров директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" утвердил план-график ввода в коммерческую эксплуатацию Терминала С (этап N 1) и новую редакцию плана-графика реализации проекта реконструкции паркинга Терминала С. Об этом говорится в материалах МАШ.



Одобрена архитектурно-функциональная концепция железнодорожного терминала в едином стилевом решении Северного терминального комплекса (СТК).



Совет директоров рассмотрел и принял генеральный план развития Международного аэропорта "Шереметьево" до 2024 года.



В рамках генплана в эксплуатацию в 2019 году будут введены: третья независимая взлетно-посадочная полоса (ВПП-3), которая увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 ВПО в час; Терминал С (этап N 1) с пропускной способностью в 20 млн пассажиров ежегодно с многоуровневым паркингом на 2500 машиномест.



В 2020 году будет введен ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В составе комплекса запланированы не менее семи ангаров для обслуживания ВС авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.



В 2021 году будет введет Терминал С (этап N 2) на 10 млн пассажиров ежегодно с многоуровневым паркингом на 1500 машиномест; ж/д ветка и ж/д терминал в составе СТК. Железнодорожное сообщение предоставит пассажирам возможность комфортного и оперативного доступа к терминалам B и C из центра Москвы. Заказчиком проекта выступает ОАО "РЖД".



В 2022 году будет введен перрон ВПП-3, который будет включать свыше 40 мест стоянок для воздушных судов; вторая очередь грузового комплекса "Шереметьево" "Москва Карго" мощностью 380 тысяч грузов ежегодно.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" за 10 месяцев 2018 года вырос на 13.8% до 38.408 млн по сравнению с годом ранее. За этот период было обеспечено выполнение 294.19 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 11.6% и составил 20.985 млн, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 16% - 17.423 млн.



Количество обслуженных пассажиров в октябре 2018 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4.066 млн человек. Пассажиропоток на МВЛ вырос на 11.4% и составил 2.2 млн, на ВВЛ пассажиропоток увеличился на 16.8% до 1.867 млн пассажиров. Количество ВПО в октябре выросло на 16% до 32.306 тыс.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 29.11.2018