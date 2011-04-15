ВТБ не покупает Альфа-банк

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нём в ближайшие три года. Об этом пишет газета "Ведомости".



По словам президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина, "у ВТБ нет ни аппетита, ни запаса капитала для такой сделки. "Я вам абсолютно честно скажу: мы не покупаем Альфа-банк... в ближайшие три года, по крайней мере", - сказал руководитель ВТБ. Он отметил, что Альфа-банк - своеобразная визитная карточка частного банкинга в России. При этом он сильно отличается от ВТБ деловой культурой, поэтому консолидация двух банков была бы "очень сложной".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.





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