Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/11/2018
19:37

Ингосстрах выплатил страховое возмещение за сгоревшую технику

Ингосстрах выплатил клиенту более 13 млн руб. в качестве страхового возмещения за передвижную технику, повреждённую во время пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл 25 декабря 2017 года в Иркутской области. Огонь вспыхнул в ремонтной мастерской, где находилось имущество клиента.

Передвижная техника была застрахована в Ингосстрахе от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и других рисков. Страховая сумма по договору составляла более 579 млн руб. Имущество клиента было застраховано в течение 3 лет. Договор закончил своё действие 9 апреля 2018 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 29.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100