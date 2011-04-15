Ингосстрах выплатил страховое возмещение за сгоревшую технику

Ингосстрах выплатил клиенту более 13 млн руб. в качестве страхового возмещения за передвижную технику, повреждённую во время пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 25 декабря 2017 года в Иркутской области. Огонь вспыхнул в ремонтной мастерской, где находилось имущество клиента.



Передвижная техника была застрахована в Ингосстрахе от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и других рисков. Страховая сумма по договору составляла более 579 млн руб. Имущество клиента было застраховано в течение 3 лет. Договор закончил своё действие 9 апреля 2018 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 29.11.2018