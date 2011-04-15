Повтор! Сбербанк и объединённая компания "Связной - Евросеть" запускают сервис мгновенных переводов

Сбербанк и объединённая компания "Связной - Евросеть" запускают сервис мгновенных переводов денежных средств в магазинах Евросети. Об этом говорится в сообщении банка.



Чтобы осуществить перевод на карту Сбербанка, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Денежные средства могут быть внесены наличным способом на кассе магазина и поступают на карту клиента Сбербанка мгновенно.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 29.11.2018