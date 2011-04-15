АвтоВАЗ отзывает 3.3 тыс. автомобилей Lada 4х4

ПАО "АвтоВАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех") отзывает 3.3 тыс. автомобилей Lada 4х4. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей Lada 4х4, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах Lada 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Выручка Группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 25.4% до 198.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5.5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за 9 месяцев, доведя её значение до +12.1 млрд руб. Чистый результат за тот же период составил 5.4 млрд руб. в сравнении с убытком 4.5 млрд руб. в 2017 году. В течение 9 месяцев 2018 года на российском рынке было продано 259.129 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Продажи LADA Vesta увеличились на 39.5% до 76.189 тыс. Группа АВТОВАЗ поставила на экспорт 27.398 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA (+65%). За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA.



"AK&M" от 30.11.2018