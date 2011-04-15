Вертолёт компании "ЮТэйр-Вертолётные услуги" был полностью исправен

Вертолёт АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги" был полностью исправен. Об этом заявила компания.



Напомним, 28 ноября в 15:50 MSK при заходе на посадочную площадку "Пижма" в Ненецком Автономном округе произошло авиационное происшествие с вертолётом Ми-26, RA-06029 "ЮТэйр-Вертолётные услуги". В условиях резкого ухудшения видимости вертолёт жёстко приземлился на левый борт в семистах метрах от посадочной площадки. Вертолёт имел действующий сертификат лётной годности, прошёл техническое обслуживание в день вылета и был полностью исправен.



На борту вертолёта находились шесть членов экипажа. Пассажиров и груза сторонних организаций не было. Погиб командир-инструктор воздушного судна, один из опытнейших пилотов Ми-26 в России. Авиапроисшествий не имел, налетал 12 600 часов, из которых более 56 тыс. часов - в качестве командира Ми-26. Члены экипажа получили травмы и были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, один - в стабильно тяжёлом состоянии.



"ЮТэйр-Вертолётные услуги" выплатит компенсации согласно требованиям законодательства и коллективного договора.



Руководители и специалисты компании работают на месте происшествия, взаимодействуют с органами, которые проводят расследование авиационного происшествия.



АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги" (ИНН 8604005359) - бывшее ОАО "Нефтеюганский объединенный авиаотряд". Является вертолётным оператором N 1 в России, крупнейшей вертолётной компанией в мире по величине и грузоподъёмности флота. Входит в состав и является основным вертолётным оператором группы "ЮТэйр", в которой эксплуатируется парк из более чем 320-ти воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолёты компании обслуживают клиентов на 4-х континентах.



В 90-х годах экипажи компании начали работать за границей: в Колумбии, Анголе, Намибии, Эквадоре. В 1999 году предприятие было занесено в официальный реестр поставщиков авиационных услуг для ООН.





"AK&M" от 30.11.2018