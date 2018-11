ОДК и Газпром подписали контракт на поставку ГПА-16 для "Силы Сибири"

"ОДК-Газовые турбины" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и "Газпром комплектация" подписали контракт на поставку трёх газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для проекта "Сила Сибири". Об этом сообщил Ростех.



Оборудование суммарной мощностью 48 МВт будет установлено на компрессорной станции Ковыктинского месторождения, расположенного в горно-таежной местности на Лено-Ангарском плато, в верховьях правобережных притоков реки Лена - Орлинги и Чичапты.



Напомним, осенью ОДК и Газпром подписали программу сотрудничества в области поставок газотурбинного оборудования на период до 2030 года. Её целью является создание нового отечественного газотурбинного оборудования. В частности стороны договорились о создании импортозамещающего газотурбинного оборудования, в том числе, для проектов на шельфе.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



ОДК (входит в госкорпорацию "Ростех") является крупнейшим отечественным поставщиком газотурбинного оборудования на российский и зарубежный рынки.



В настоящее время на объектах Единой системы газоснабжения России эксплуатируются более 1.5 тыс. газотурбинных двигателей производства ОДК.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 30.11.2018