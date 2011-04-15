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30/11/2018
12:35

Росэлектроника создала микросхему для интернета вещей

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил создание первой российской микросхемы для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Чип размером 5x5 мм предназначен для приёма и передачи информации в оптимальном для интернета вещей частотном диапазоне от 100 МГц до 2.5 ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 км.

Устройство будет использовано в решениях IoT для промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и в "умных" приборах бытового назначения. Основное преимущество - отсутствие незадекларированных функций, так называемых закладок, что является ключевым при использовании на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры. На текущий момент создана и тестируется опытная партия изделий.

Микросхема спроектирована ведущим дизайн-центром микроэлектронных устройств в России НИИМА "Прогресс" холдинга "Росэлектроника" для серийного производства на отечественных предприятиях. Сборка чипов на территории России позволит устройствам соответствовать требованиям, предъявляемым к отечественной микроэлектронной продукции первого уровня.

Росэлектроника образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединённая приборостроительная корпорация. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников - более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.

"AK&M" от 30.11.2018
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