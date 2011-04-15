Криптовалюты стабилизировались, но вскоре могут вновь вернуться к масштабному падению

Основные криптовалюты после периода повышенной волатильности, когда обвальное падение быстро сменилось существенным ростом, в пятницу несколько стабилизировались. Сейчас участники рынка размышляют, куда двинуться дальше, и ждут конкретных сигналов. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Тем не менее, на рынке в последнее время сформировался нисходящий тренд, поэтому есть риск, что, несмотря на периоды повышения, криптовалюты вскоре могут вновь возобновить достаточно масштабное падение.



Курс биткоина на 11.00 за сутки немного понизился - на 1.38% до $ 4219 при капитализации $73.3 млрд. Ethereum к этому времени подешевел также незначительно - на 1.28% до $115,5 с капитализацией $12.1 млрд. XRP за сутки подрос в цене на 0.8% и поднялся до $0.376, его капитализация составила $15.1 млрд. Litecoin подешевел на 1.78% - до $33.1, его капитализация достигла $1.9 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $136 млрд.



Инвесторы обратили внимание на заявления главы SEC США о том, что одобрение биткоин-ETF возможно только после исключения возможности манипулирования рынком. Таким образом, пока так и не понятны перспективы принятия этого решения, которое рынок с нетерпением ждет уже давно.



Кроме того, инвесторов насторожила информация о том, что криптобиржа Binance вывела криптовалюту с кошельков своих пользователей на $900 млн. Это привело к волнениям среди клиентов биржи, но Binance объяснила вывод средств тем, что криптобиржа готовится переместить свои резервы между кошельками.



Вероятно, в ближайшей перспективе крипторынок, несмотря на временную передышку, вновь вернется к более существенному падению. При таком сценарии развития событий курс биткоина может сократиться до $4100-4150, а то и вновь уйти ниже $4000, Ethereum - подешеветь до $110, XRP - до $0.35 доллара, Litecoin - до $32.













"AK&M" от 30.11.2018