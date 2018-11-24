ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 декабря в размере 66.5335 руб. против 66.6342 руб. на 30 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.11.18 - 66.6342 руб.

29.11.18 - 66.9436 руб.

28.11.18 - 66.7800 руб.

27.11.18 - 66.5072 руб.

24.11.18 - 65.6664 руб.































































































"AK&M" от 30.11.2018