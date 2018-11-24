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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 декабря в размере 75.7484 руб. против 75.8897 руб. на 30 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
30.11.18 - 75.8897 руб.
29.11.18 - 75.5191 руб.
28.11.18 - 75.6217 руб.
27.11.18 - 75.5655 руб.
24.11.18 - 74.9385 руб.
"AK&M" от 30.11.2018