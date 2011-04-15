Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 декабря

Банк России установил на 1 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.6426

1 Азербайджанский манат 39.2181

100 Армянских драмов 13.6971

1 Белорусский рубль 31.2217

1 Болгарский лев 38.7093

1 Бразильский реал 17.2689

100 Венгерских форинтов 23.3919

1000 Вон Республики Корея 59.3106

10 Гонконгских долларов 85.0660

1 Датская крона 10.1469

1 Доллар США 66.5335

1 Евро 75.7484

100 Индийских рупий 95.3646

100 Казахстанских тенге 17.8169

1 Канадский доллар 50.0139

100 Киргизских сомов 95.2520

10 Китайских юаней 95.8158

10 Молдавских леев 38.8177

1 Новый туркменский манат 19.0368

10 Норвежских крон 77.7124

1 Польский злотый 17.6524

1 Румынский лей 16.2483

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.0365

1 Сингапурский доллар 48.5611

10 Таджикских сомони 70.6300

1 Турецкая лира 12.8801

10000 Узбекских сумов 80.1695

10 Украинских гривен 23.5508

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0498

10 Чешских крон 29.1635

10 Шведских крон 73.1958

1 Швейцарский франк 66.7739

10 Южноафриканских рэндов 48.4959

100 Японских иен 58.6534

"AK&M" от 30.11.2018