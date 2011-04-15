Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 декабря

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Банк России установил на 1 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.6426
1 Азербайджанский манат 39.2181
100 Армянских драмов 13.6971
1 Белорусский рубль 31.2217
1 Болгарский лев 38.7093
1 Бразильский реал 17.2689
100 Венгерских форинтов 23.3919
1000 Вон Республики Корея 59.3106
10 Гонконгских долларов 85.0660
1 Датская крона 10.1469
1 Доллар США 66.5335
1 Евро 75.7484
100 Индийских рупий 95.3646
100 Казахстанских тенге 17.8169
1 Канадский доллар 50.0139
100 Киргизских сомов 95.2520
10 Китайских юаней 95.8158
10 Молдавских леев 38.8177
1 Новый туркменский манат 19.0368
10 Норвежских крон 77.7124
1 Польский злотый 17.6524
1 Румынский лей 16.2483
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.0365
1 Сингапурский доллар 48.5611
10 Таджикских сомони 70.6300
1 Турецкая лира 12.8801
10000 Узбекских сумов 80.1695
10 Украинских гривен 23.5508
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0498
10 Чешских крон 29.1635
10 Шведских крон 73.1958
1 Швейцарский франк 66.7739
10 Южноафриканских рэндов 48.4959
100 Японских иен 58.6534
"AK&M" от 30.11.2018