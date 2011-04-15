Программа субсидирования авиаперевозок из Новосибирска на Дальний Восток дополнена новыми маршрутами. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Толмачёво".



Правительство РФ расширило действие программы субсидирования перевозок, изменив срок действия программы, включив в неё новые маршруты и категории пассажиров.



Так, с 1 января 2019 года программа, ранее действовавшая с 1 марта по 30 ноября, переходит на круглогодичный режим. Кроме того, действие программы расширяется на лиц, имеющих удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.



В соответствии с изменениями, помимо ранее субсидируемых маршрутов, в программу включены рейсы между Новосибирском и Благовещенском, Норильском и Нерюнгри.



Напомним, что в рамках постановления Правительства РФ от 2 марта 2018 года N 215 из Новосибирска продолжается субсидирование авиаперелётов отдельных категорий граждан по восьми городам Дальнего Востока: Якутск, Хабаровск, Владивосток, Мирный, Чита, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Полярный. Рейсы выполняются авиакомпаниями S7 Airlines, "Аврора", "Якутия" и "АЛРОСА".





"AK&M" от 30.11.2018