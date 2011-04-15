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30/11/2018
13:05

Заместитель председателя Банка России А.Торшин покидает свой пост

Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

А.Торшин родился в 1953 году. В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Трудовую деятельность начал секретарём, старшим делопроизводителем канцелярии Прокуратуры РСФСР, затем работал в структурах Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерства топливной промышленности РСФСР.

В 1983-1987 годах работал в организациях и структурах Академии наук СССР в должности учёного секретаря, затем старшего научного сотрудника. В 1987-1990 годах работал в должности старшего преподавателя, доцента кафедры Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1990 по 1991 год - старший референт, консультант Отдела ЦК КПСС по работе с общественно-политическими организациями.

В 1991 году А.Торшин являлся экспертом Аппарата Президента СССР, с 1991 по 1993 год руководил Отделом общественно-политического взаимодействия, являлся членом Коллегии Службы государственного советника РСФСР по взаимодействию с общественными объединениями, советником руководителя Администрации Президента РФ.

С 1993 по 1995 год А.Торшин занимал должность заместителя заведующего отделом, заведующего отделом, начальника отдела Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и общественными организациями Аппарата Правительства РФ.

В 1995-1998 годах А.Торшин являлся секретарём, затем статс-секретарем Банка России. В 1998 году вернулся в Аппарат Правительства РФ и до 1999 года занимал должность заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ. С 1999 по 2001 год был статс-секретарем - заместителем генерального директора Агентства по реструктуризации кредитных организаций.

С 2001 по 2015 год А.Торшин являлся членом Совета Федерации, в 2002 году его избрали заместителем председателя Совета Федерации, затем первым заместителем председателя Совета Федерации. В 2015 году назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России.

"AK&M" от 30.11.2018
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