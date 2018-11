Газпром увеличил поставки газа в ЕС на 6.2%

ПАО "Газпром" с 1 января по 28 ноября 2018 года увеличило поставки газа в страны Европейского союза на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи предправления Газпрома Алексея Миллера и посла Европейского союза в РФ, главы представительства ЕС в РФ Маркуса Эдерера.



Стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Было отмечено, что Газпром является крупнейшим поставщиком природного газа в страны Евросоюза. После рекордного 2017 года Газпром продолжает наращивать объём поставок.



А.Миллер проинформировал М.Эдерера о ходе и перспективах развития нового, мощного центра газодобычи - на полуострове Ямал. Он приходит на смену Надым-Пур-Тазовскому региону, запасы которого постепенно истощаются, и становится ключевым на многие десятилетия. Новая ресурсная база объективно меняет схему газотранспортных потоков. Для вывода газа с Ямала развивается Северный газотранспортный коридор. В его состав входят современные, высокотехнологичные газопроводы. Продолжение Северного газотранспортного коридора - это газопроводы "Северный поток" и строящийся "Северный поток - 2". Это самый короткий маршрут поставок ямальского газа в Северо-Западную Европу, высоконадежный и экономически эффективный.



А.Миллер и М.Эдерер обсудили ход реализации проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Сооружение новых газопроводов будет способствовать укреплению надежности поставок природного газа в Европу и окажет положительное влияние на экономику Европейского союза.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.



"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15.75 млрд куб. м газа в год.



19 ноября 2018 года компания South Stream Transport B.V. завершила строительство морского участка газопровода.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 30.11.2018