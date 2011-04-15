ФосАгро открыло представительство в Аргентине

ФосАгро сообщило о начале работы представительства компании в Аргентине (Буэнос-Айрес). Об этом говорится в сообщении компании.



Это уже второй офис ФосАгро в Латинской Америке, первый был открыт несколько лет назад в Сан-Пауло. Латинская Америка идёт сразу за внутренним российским рынком по объёму сбыта продукции ФосАгро, на неё приходится более четверти экспорта удобрений ФосАгро.



За 9 месяцев 2018 года поставки продукции ФосАгро в страны Латинской Америки выросли на 30% до почти 1.5 млн т, - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, цитируемый в сообщении. - Историческая отмена 6%-ной ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфосфат в августе 2017 года открыла новые возможности для российских экологически чистых минеральных удобрений на рынке Аргентины. В перспективе мы оцениваем долю ФосАгро на аргентинском рынке сложных фосфорных удобрений на уровне 15-20%".



"ФосАгро-Аргентина" стала десятым зарубежным офисом Группы "ФосАгро" и третьим за пределами континентальной Европы. Зарубежные трейдеры группы работают на всех ключевых рынках сбыта продукции.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 16% до 17.631 млрд руб. с 21.075 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28% до 174.026 млрд руб. со 135.573 млрд руб., показатель EBITDA - на 46% до 56.352 млрд руб. с 38.511 млрд руб.



Чистая прибыль компании по МСФО за III квартал 2018 года выросла на 6% до 7.798 млрд руб. с 7.343 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 35% до 62.778 млрд руб. с 46.425 млрд руб., показатель EBITDA - на 72% до 23.385 млрд руб. с 13.624 млрд руб.



"AK&M" от 30.11.2018