Кабмин установил предельную величину базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Правительство РФ установило предельную величину базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ежегодно устанавливается с учётом определённого на соответствующий год размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, который на 2019 год установлен в размере 2.1. Подписанным постановлением утверждаются эти предельные величины на 2019 год.



Планируемое поступление страховых взносов в 2019 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 578.04 млрд руб. (в 2018 году - 527.8 млрд руб.), на обязательное пенсионное страхование - 5028.7 млрд руб. (в 2018 году - 4693.7 млрд руб.).





"AK&M" от 30.11.2018