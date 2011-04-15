Группа ГАЗ поставит 100 высокоэкологичных автобусов в Нижний Новгород

Группа ГАЗ поставит в Нижний Новгород 100 газовых автобусов ЛиАЗ-5292 большого класса. Машины соответствуют экологическому стандарту "Евро-5", полностью низкопольны и адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.



Автобус ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и является самой популярной моделью большой пассажировместимости при обновлении парков крупных российских городов.



Ликинский автобусный завод "Группы ГАЗ" поставил в Нижний Новгород 50 газовых низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Длина каждого автобуса - 12 м, вместимость - 108 человек. Автобусы оснащены газовым двигателем ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта "Евро-5", автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля.



В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены комплектом из трех маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами "книлинг" (наклон кузова) для удобного входа/выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС.



Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



Чистая прибыль группы "ГАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 3.26 раза до 3.501 млрд руб. с 1.074 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 9.62% до 164.64 млрд руб. со 150.197 млрд руб., валовая прибыль - на 13.33% до 29.585 млрд руб. с 26.106 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.26 раза до 4.957 млрд руб. с 2.189 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ГАЗ" (автокомпонентный бизнес группы "ГАЗ") за первое полугодие 2018 года по РСБУ увеличилась в 22.23 раза до 1.953 млрд руб. с 87.838 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 14.49% до 10.906 млрд руб. с 9.526 млрд руб., убыток от продаж - в 2.27 раза до 595.69 млн руб. с 262.368 млн руб., прибыль до налогообложения - в 17.58 раза до 1.837 млрд руб. со 104.487 млн руб.



"AK&M" от 30.11.2018