Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 ноября 2018 года



НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕТ ТУРИСТОВ

НА ПРАЗДНИКИ РЫНОК ВЫРАСТЕТ НЕ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО



На новогодние праздники выездной турпоток из России может вырасти на 10% к уровню 2017 года. Но назвать эту динамику особенно успешной сложно, она просто соответствует общему увеличению рынка в течение 2018 года. По мнению экспертов, улучшить показатели в популярный среди туристов период отрасли помешало ослабление рубля и рост цен.





В ЦСКА НАШЛИСЬ ПРИЗНАКИ ОПС

РАСКРЫТЫЕ В АРМЕЙСКОМ КЛУБЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ МОГУТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ





Как стало известно "Ъ", бывший руководитель спортклуба ЦСКА Михаил Барышев и его подчиненные, арестованные за коррупцию и мошенничества, могут быть обвинены в организации преступного сообщества и участие в нем. Вместе с военными фигурантами уголовного дела стали руководители крупных компаний, заплатившие откаты за заключение с ЦСКА госконтрактов на сумму более 200 млн руб.





ДОЛГИ ДОГНАЛИ ВЛАДИМИРА КЕХМАНА В КАННЕ

У ХУДРУКА ДВУХ ТЕАТРОВ АРЕСТОВАЛИ АПАРТАМЕНТЫ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ



Как стало известно "Ъ", суд французского города Грас наложил арест на расположенные в Канне апартаменты худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Такое решение было принято по заявлению Банка Москвы, которому театральный деятель задолжал более 11 млрд руб. в бытность главой компании JFC - поставщика бананов в Россию. Ранее господин Кехман, всего не вернувший кредитов банкам на 20 млрд руб., являлся фигурантом уголовного дела, но был освобожден от ответственности за истечением сроков давности. Его признали банкротом, но банки продолжают настоящую охоту на активы бывшего "бананового короля".





У "ГАЗПРОМА" ВЫДАЛСЯ ТРУБНЫЙ ВЕЧЕР

ПОСТАВЩИКИ ПЫТАЮТСЯ РАСШИРИТЬ ДОСТУП К ЗАКУПКАМ МОНОПОЛИИ



Как стало известно "Ъ", трубники пытаются перебороть тренд "Газпрома" на закупку труб большого диаметра (ТБД) у единственного поставщика, которым все чаще становится Загорский трубный завод (ЗТЗ). Вопрос обсуждался в Минпромторге, по итогам "Газпрому" предложено внедрить алгоритм конкурсных закупок ТБД на основе стандарта, разработанного министерством и ФАС. Стандарт предполагает кардинальную смену механизма: лоты максимум на 160 тыс. тонн, распределение заказа между тремя лучшими предложениями и не более 10 тыс. тонн в год от производителя на условиях единственного поставщика.





"ЛАБОРАТОРИЮ КАСПЕРСКОГО" ВЫВОДЯТ ЗА ШТАТЫ

С КОМПАНИЕЙ ОТКАЗАЛСЯ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ОДИН АМЕРИКАНСКИЙ ПАРТНЕР



Ограничения, наложенные на "Лабораторию Касперского" властями США, подтолкнули к отказу от сотрудничества с ней очередную компанию. Как стало известно "Ъ", вслед за ритейлером Best Buy отношения с производителем антивирусов прервал поставщик софта правительству и образовательным учреждениям CDW. Рынок для подобных российских продуктов в США ограничен, несмотря на отсутствие формальных запретов, констатируют эксперты.





"МОДУМ-ТРАНС" НЕ ДЕЛИТСЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОПЕРАТОР СУДИТСЯ СО СВОИМИ АКЦИОНЕРАМИ



По данным "Ъ", у совладельцев крупного железнодорожного оператора "Модум-Транс" (бывшая "УВЗ-Логистик") возник конфликт. Компания в суде пытается остановить сделку структур, близких к сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему, по продаже долей в операторе. Источники "Ъ" говорят о трениях между господином Чайкой и гендиректором "Модум-Транса" Дмитрием Артяковым, сыном первого замглавы "Ростеха" Владимира Артякова. Эксперты отмечают, что, несмотря на огромные долги оператора, он может генерировать 25 млрд руб. выручки в год, а его парк крайне интересен конкурентам.





СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ В "СТЕПИ"

АГРОХОЛДИНГ КУПИЛ КРУПНЕЙШЕГО САХАРНОГО ТРЕЙДЕРА В РФ



Входящий в АФК "Система" Владимира Евтушенкова агрохолдинг "Степь" выходит на новый рынок. На этой неделе компания стала владельцем ростовского "Инвестпром-опта" - крупнейшего в стране сахарного трейдера. Несмотря на рискованность и волатильность сахарного рынка, приобретение может обеспечить "Степи" хороший заработок, уверены эксперты.





КИТАЙСКИХ СОБАК ПОКОРМЯТ ИЗ РОССИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД MARS БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ КОРМА



Концерн Mars, производитель кормов для животных Pedigree и Whiskas, хочет начать их экспорт в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии с заводов в России. Сроки начала экспорта будут зависеть от того, как скоро китайские власти смогут сертифицировать предприятия; вопрос об этом должен решиться на межправительственном уровне. Эксперты отмечают, что по объему рынок Китая пока уступает российскому, но в перспективе десятилетия может превзойти его в два-три раза.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 30.11.2018