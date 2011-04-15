Объём выданных микрозаймов в РФ во II квартале увеличился на 26% до 81.2 млрд руб.

Объём выданных микрозаймов в РФ во II квартале 2018 года увеличился на 26% до 81.2 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Продолжилось снижение доли микрозаймов "до зарплаты" в совокупной величине выданных микрозаймов. На динамику показателя оказывают влияние принятые ранее законодательные изменения: совершенствование требований по формированию резервов на возможные потери по займам и введение коэффициентов по различным займам при расчёте норматива достаточности собственных средств (капитала).



Больше всего микрозаймы "до зарплаты" востребованы у респондентов в возрасте от 18 до 34 лет (54%).





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