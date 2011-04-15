В регионах в 2019 году пройдут пилотные проекты по снижению уровня бедности. Об этом на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, свидетельствует сообщение министерства.



Пилотные проекты будут проведены в Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.



С этими регионами достигнута договорённость "провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами с тем, что построить для них траектории выхода из малообеспеченности", - подчеркнул М.Топилин.



Глава Минтруда добавил, что в последующем эту технологию, в том числе с применением единой государственной информационной системы социального обеспечения, "планируется где-то с 2021 года развернуть уже по всей стране".





"AK&M" от 30.11.2018