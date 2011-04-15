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30/11/2018
16:00

Чистая прибыль Группы ВЭБ по МСФО за III квартал составила 6 млрд руб. против убытка годом ране

Чистая прибыль Группы ВЭБ по МСФО за III квартал 2018 года составила 6 млрд руб. против убытка годом ранее. Об этом свидетельствует сообщение банка.

Активы группы по состоянию на 30 сентября 2018 года достигли 3.4 трлн руб. На кредитный портфель в структуре активов группы приходится 52.2%.

Объём выданных ВЭБом кредитов за 9 месяцев составил 62.2 млрд руб.

Обязательства по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 3 трлн руб, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 1.9% (+55.5 млрд руб.).

По итогам девяти месяцев 2018 года убыток группы сократился на 36.4% до 69.6 млрд руб.

Капитал за 9 месяцев 2018 года уменьшился на 46.3 млрд руб. (11.7%) и на 30 сентября 2018 года составил 349.4 млрд руб.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 30.11.2018
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