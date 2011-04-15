Чистая прибыль Группы ВЭБ по МСФО за III квартал составила 6 млрд руб. против убытка годом ране

Чистая прибыль Группы ВЭБ по МСФО за III квартал 2018 года составила 6 млрд руб. против убытка годом ранее. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Активы группы по состоянию на 30 сентября 2018 года достигли 3.4 трлн руб. На кредитный портфель в структуре активов группы приходится 52.2%.



Объём выданных ВЭБом кредитов за 9 месяцев составил 62.2 млрд руб.



Обязательства по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 3 трлн руб, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 1.9% (+55.5 млрд руб.).



По итогам девяти месяцев 2018 года убыток группы сократился на 36.4% до 69.6 млрд руб.



Капитал за 9 месяцев 2018 года уменьшился на 46.3 млрд руб. (11.7%) и на 30 сентября 2018 года составил 349.4 млрд руб.



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"AK&M" от 30.11.2018