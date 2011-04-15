ЦБ объявил учётную цену золота на 1 декабря - 2610.66 руб./г против 2627.47 руб./г на 30 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 декабря. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2610.66 руб./грамм
Серебро: - 30.51 руб./грамм
Платина: - 1732.67 руб./грамм
Палладий: - 2549.81 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
24.11 27.11 28.11 29.11 30.11
Золото 2580.23 2622.89 2630.21 2611.15 2627.47
Серебро 30.65 30.48 30.87 30.72 30.31
Платина 1777.65 1808.96 1805.65 1788.55 1763.14
Палладий 2419.46 2433.33 2451.90 2500.96 2534.39