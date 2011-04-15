ФАС и её подведомственные организации внедрили антимонопольный комплаенс

ФАС и подведомственные организации ведомства внедрили антимонопольный комплаенс. Принятые документы направлены на профилактику нарушений в сфере защиты конкуренции, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Напомним, что в соответствии Национальным планом развития конкуренции и "дорожной картой", которая утверждена распоряжением Правительства РФ, органы власти и подведомственные им организации должны принять правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.





"AK&M" от 30.11.2018